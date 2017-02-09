AMD kendi kozunu açıkladı: Ryzen daha küçük olacak

AMD mühendislerinin International Solid-State Circuits Conference etkinliğinde yayınladığı makaleye göre, Ryzen kod adlı yeni nesil işlemciler daha az alan kaplayacak ve Intel’in 6. nesil CPU’su Skylake’in iki katı önbellek sunacak.

Mühendislik makalesinde, 14nm işlem üzerine inşa edilmiş dört çekirdekli bir Ryzen yongasının, Intel çipinin L2 önbellekinin iki katını sunarken, 14nm işlem üzerine kurulmuş benzer bir 6. nesil Intel Skylake işlemcisine göre yüzde 10 daha küçük olacağını söyledi. Görünüşe göre bu makale, karşılaştırma yaparken bir Intel işlemci üzerindeki x86 çekirdeği için kullanılan alan miktarını sayıyor. Diğer CPU modelleri gibi Intel’in Skylake yongaları da grafik çekirdeği içeriyor.

AMD’nin bir sonraki nesil işlemcisini küçültecek olması rekabetin kızışacağı anlamına geliyor. Ryzen işlemcilerin fiyat performans açısından Intel’in ürün ailesiyle rekabet etmesi bekleniyor. EE Times’tan Rick Merritt’e göre AMD mühendisleri ayrıca en az iki farklı sekiz çekirdekli işlemci de şirketin yol haritasında yer alıyor.

Birkaç hafta önce Ryzen’in ilk çıkışında altı çekirdekli bir model olmayacağı iddia edilmişti ancak AMD’nin mühendislerinden doğrudan alınan bir bilgi, sektörün anonim kaynaklarından daha güvenilir olacaktır. AMD’nin konuyla ilgili resmi kanallardan yaptığı tek açıklamaysa, Ryzen’in bir işlemci “ordusuyla” geldiği ve son kullanıcıya yönelik en üst modelin sekiz çekirdek kullanacağı yönünde. İşlemcilerin önümüzdeki ay piyasaya sürülmedi bekleniyor.