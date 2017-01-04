AMD FreeSync 2, HDR özellikli monitörlerde farkını hissettirecek

FreeSync 2, CES 2017’de ses getirecek bir başlangıç yapmaya hazır…



AMD’nin Nvidia’nın G-Sync benzeri FreeSync teknolojisi, grafik kartınızın ve monitörünüzün yenileme hızını senkronize ederek oyunu yumuşatmak ve yıpranmayı ortadan kaldırmak için oluşturuldu. Bu teknoloji, 20 farklı monitör satıcısına ve 120’nin üzerinde çeşitli ekrana yayıldı. FreeSync, kendisi için bir varis değil de bir kuzen olacak olsa da, oyun ile ilgili baş ağrılarını ortadan kaldırmak için FreeSync 2’yi ortaya çıkarıyor.

FreeSync 2, CES 2017’de ses getirecek bir başlangıç yapmak için hazır görünüyor. HDR ile görsellerin gösterilmesi, genellikle sahnelerin arkasında çok adımlı bir süreçtir. İlk önce, bir sahne oluşturulduktan sonra renk tonunda haritalama gerçekleştirir. Ardından, görüntü monitöre geçirildiğinde, ekranın desteklenen aralığına uyacak şekilde tekrar ton eşleştirilir.

AMD FreeSync 2 API’si, oyunun ilk ton eşleştirmesi sırasında ekranınızın özelliklerini eşleştirmesine olanak tanıyan monitörünüzün doğal özelliklerini sunuyor. Bu, ikinci geçit ihtiyacını ortadan kaldırıyor ve bu nedenle gecikmeyi yok ederken mümkün olan en iyi görüntüyü sağlıyor. Biz buna, kazan-kazan diyoruz!

FreeSync 2 teknolojisini destekleyen bir oyunu başlattığınızda, parlaklık seviyesini kanıtlayan ve maksimum renk alanını zorlayan bir “FreeSync modu”na otomatik geçiş yapılıyor ve oyunun muhteşem olması sağlanıyor. Standart Windows masaüstü, HDR kalitesinde ekranlarda her şeyin üzerinde dururken, şaka gibi görünebilir ancak oyundan çıktıktan sonra monitör önceden belirlenmiş ekran yapılandırmalarınıza (genelde sRGB) geri dönüyor.

AMD, FreeSync 2’nin özelliklerinin tamamının olabildiğince tak-çalıştır olmasını istiyor.

Öte yandan FreeSync’i destekleyen herhangi bir grafik kartı, gelecekteki bir sürücü güncellemesi ile FreeSync 2 ile de güzel çalışacak. AMD Mimarlarından David Glen, kendi oyunlarından yararlanmak için bireysel oyunların FreeSync 2 API’sini açıkça desteklemesi gerekeceğini belirtti. AMD, FreeSync’in yaygın olarak endüstri desteğinin geliştiricileri FreeSync 2’yi kucaklamak için teşvik etmesini umuyor.

AMD’ye, FreeSync 2’nin temel özelliklerini desteklemek için API’yı desteklemeyen oyunları zorlayacak bir yol olmadığı sorulduğunda, Glen yorumda bulunmaktan kaçınmayı tercih etti.

‘İlk FreeSync 2 ekranını ne zaman göreceğiz’ sorusu için ise yanıtı, 2017 yılının ilk yarısı şeklinde, ancak söz veremeyeceğinin de altını çiziyor. AMD, birden fazla projede birden fazla panel satıcısı ile halihazırda çalışıyor. Bu sebeple umarız bu yeni teknoloji çok geç olmadan ortaya çıkar.