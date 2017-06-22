AMD EPYC veri merkezi işlemcileri satışa sunuldu

AMD EPYC 7000 serisi ile yüksek performanslı veri merkezi işlemcilerini satışa sunarak bu alanda yeni bir dönemin lideri olmak istiyor.

Yenilikçi ve güçlü olma iddiasına sahip AMD EPYC 7000, 32 yüksek performanslı “Zen” çekirdek ve rakiplerine karşı yeni özellikleriyle tamsayı ondalıklı ve üslü sayı işlemleri, bellek bant genişliği, I/O testleri ve iş yüklerinin pazarın lideri olmayı hedefliyor.

Aralarında HP, Dell, Asus gibi dünyanın en büyük sunucu üreticilerinin de bulunğu pek çok kurumsal teknoloji üreticisi dün itibariyle, AMD EPYC 7000 serisi işlemecilerin kullanıldığı yeni ürünlerini de duyurdu. Microsoft ve VMware gibi sunucu işletim sistemi sağlayan firmalar da çözümlerini EPYC işlemciler için daha iyi hale getirdiklerini ve desteklediklerini açıkladı. Öte yandan Mellanox, Samsung Electronics gibi önemli sunucu donanım ortakları AMD’nin yeni nesil sunucu işlemcileri için EPYC iş ortakları arasında yer aldı.

Bulut veri merkezi ve kurumsal müşteriler de EPYC’in pazara girişi hakkında memnuniyetlerini belirtti. Baidu, Microsoft Azure, 1&1, Bloomberg, Dropbox ve LexisNexis’ten oluşan “Super 7” de yeni AMD sunucu işlemcilerine destek vereceğini açıkladı.

Öncelikli EPYC işlemci testleri piyasadaki diğer çözümlere nazaran daha yüksek performans ve benchmark değerleri sunuyor. Ancak detaylı testler ve uzun süreli saha kullanımından sonra AMD’nin EPYC işlemciler ile sunucu pazarındaki Intel hakimiyetinden ne kadar pay alacağını zaman gösterecek.