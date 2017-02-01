AMD açıkladı: Ryzen işlemciler Mart başında geliyor

Sırasıyla Ryzen, Vega, Naples ve Raven Ridge pazara sunulması ile AMD yoğun günler yaşayacak.

AMD’nin heyecanla beklenen Ryzen işlemcisi, Mart başında piyasaya çıkacak. Açıklama Salı günü gerçekleşen AMD dördüncü çeyrek gelirleri ile alakalı toplantıda AMD genel müdürü Lisa Su tarafından yapıldı.

Su toplantı sırasında “İlk günden itibaren yaygın şekilde Ryzen işlemciler erişilebilir olacak” dedi. Kanal tedarikçileri sistem entegratörleriyle birlikte ilk Ryzen işlemcileri alacaklar. Daha geleneksel donanım satıcıları daha sonra işlemcilere ulaşabilecek.

Bu açıklama, AMD ya da HP gibi satıcıların (ikisi de resmi olarak Ryzen işlemcilerini kullandıkları onaylamadı), beklemek zorunda kalırken, AMD’nin butik PC üreticilerine hitap ettiği anlamına geliyor. Su, Ryzen’in Intel’in en üst düzey Core i5 ve Core i7 işlemcilerin pazarını hedef alacağını söyledi.

Sürpriz bir diğer bilgi ise Vega grafik işlemcileri ile alakalı verilen bilgi oldu. Su, Vega GPU’ların 2017’nin ikinci çeyreğinde satışa sunulacağını açıkladı. Ayrıca AMD’nin bu adımdan sonra sunucu pazarını hedeflediği Naples kod isimli işlemcileri piyasaya sürmesi ve hemen ardından öncelikle dizüstü bilgisayarlar için ve bazı masaüstü bilgisayarlar için tasarlanmış “Raven Ridge” kod adlı Zen tabanlı bir APU’yu pazara sunmayı planlıyor.