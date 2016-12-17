Aman Dikkat: Super Mario Run henüz Android için çıkmadı

Eğer Nintendo’nun en son mobil oyunu için APK dosyası bulursanız sakın indirmeyin!

Nintendo’nun ilk mobil oyunu Super Mario Run ilk olarak iOS işletim sistemine özel yayınlandı. Eğer bir iPhone veya iPad kullanıcısı değilseniz muhtemelen Android telefonunuza mümkün olan en kısa sürede bu oyunu indirip oynamak istiyor olabilirsiniz ancak merakınıza yenilmeyin. Henüz Google Play’de yayınlanmayan bu oyun için pek çok kaynak APK dosyaları yayınlıyor ancak bu dosyaların hiç biri gerçek değil. Yapılmak istenen tek şey mobil cihazlarınıza virüs sokmak.

Bu yöntem dolandırıcıların oldukça sık başvurduğu bir strateji. Milyonlarca meraklı kişiye içinde daha farklı bir oyun bulunan ve aynı zamanda telefon veya tabletinizi ele geçirecek bir uygulama ile paketlenmiş APK dosyaları ile kandırıyorlar.

Özellikle internet üzerinde Super Mario Run’un sahte sürümleri için bir sürü bağlantı göreceksiniz, bunlara aldanmayın. Eğer sevdiğiniz bir arkadaşınızdan bir e-posta alırsanız ve içinde bu oyunu yüklemenizi salık veren tavsiyeler ile nereye gittiği belirsiz bir link daha kötüsü ekinde bir APK dosyası varsa kesinlikle bunun bir sahtekarlık olduğunu bilin. Muhtemelen arkadaşınızın telefonu da benzer şekilde ele geçirilmiş olabilir.

Nintendo’nun, Super Mario Run’un Android sürümüne yönelik planlarına dari pek bilgimiz yok.Ancak bunun kısa bir gelecek içinde çıkmayacağından eminiz. Bir arkadaşınızdan iPhone ödünç alarak oynayabilir veya eski bir sürümü PC’nizde oynayarak hevesinizi biraz olsun dindirebilirsiniz.