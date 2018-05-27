7 senedir süren Samsung-Apple davası sonuçlandı

Bloomberg’in haberine göre 7 senedir devam eden ve bir türlü sonuca bağlanmayan patent davası sonunda çözüldü ve Apple davayı kazandı. Samsung ise Apple’ın patentlerini ihlal ettiği gerekçesiyle Apple’a 539 Milyon Dolar ödemeye mahkum edildi.

California’da devam eden dava sonucunda Samsung’un, Apple’a ait olan yuvarlatılmış köşeye sahip tasarım dilini, iPhone’un ön yüzündeki tasarımı ve uygulama ikonlarının dizilimi ve tasarımı konularında patentlerini ihlal ettiği hükmüne varıldı. Apple yaptığı açıklamada ”Derin bir şekilde tasarıma inanıyoruz ve takımımız yorulmak nedir bilmez bir şekilde yaratıcı ürünler geliştirip kullanıcıya sunmaya çalışıyor. Bu dava bizce paradan daha fazlası.” sözlerini kullandı.

Davaysa 2011 senesinden beri sürüyordu ve sayısızca iddia, kanıt ve şirket içi yazışmalar sunuldu. Apple davanın başında Samsung’un 2.5 Milyar Dolar cezaya çarpıtılmasını istese de çeşitli görüşmeler sonucunda bu ceza istemi git gide düşürüldü. Firmaların bu tarz davalarla uğraşması bizce üzücü. Keşke bunlara vakit harcamak yerine el birliğiyle herkesin muzdarip olduğu batarya konusunda ortak bir çalışma yapsalar.