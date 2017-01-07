5G gelmeden modem yongası geldi

Intel, CES 2017 kapsamında 5G modem yongasını duyurdu. İlgili yonga, yılın ikinci yarısında sınırlı miktarda sunulacak.

ABD’nin Las Vegas şehrinde Ocak ayının ilk haftasına damgasını vuran yılın ilk büyük teknoloji fuarı CES 2017 (Consumer Electronic Show 2017), sadece önümüzdeki günlerde tüketicilerle buluşacak yeniliklere değil uzak geleceğe yönelik ürünlerle de dikkat çekti. Bunlardan biri Intel imzası taşıyan 5G modem çipseti…

2020’de kullanıma sunulması planlanan 5G için ‘şimdiden’ yeni cihazlar tanıtılmaya başlandı. Intel’in yeni 5G iletişim yongası da bunlardan biri. Akıllı telefonlar için geliştirilen yonganın 2017’nin ikinci yarısı itibarıyla sınırlı sayıda sunulacağı kaydedildi. Ürün, akıllı telefonların yanı sıra ev ağları, akıllı ev ve otomobillerde de kullanım alanı bulacak.

Hücresel bağlantılar ve uygulamaların çalıştırılması için sunulan 5G yongasının, saniyede 5 gigabit’i aşan veri hızlarını desteklemesi beklentisi var. LTE’den çok daha hızlı veri transferi ve mobil cihaz uyumluluğu söz konusu olacak. Ancak bir süre daha beklenmesi koşuluyla….

2018 Şubat ayında başlayacak Kış Olimpiyatları’nın 5G için ilk denemelerin başlayacağı ortam olması bekleniyor. Çoğu telekominikasyon şirketi için ise planlanan yıl 2020’den önce değil.

Modem yongaları Intel için bir öncelik haline gelmiş durumda. Azalan bilgisayar satışları, bu yöndeki bağımlılığın geri planda bırakılıp farklı sahalara (otomobil, akıllı evler, mobil ekosistemi gibi) ağırlık verilmesini gerekli kılıyor. Intel aynı zamanda akıllı telefonlar için işlemci geliştiren Qualcomm’un hakimiyetini de kırma niyetinde.