2’si 1 arada özellikli yeni Dell XPS 13 iddiası

Fenomen dizüstü bilgisayar modelinin 2’si 1 arada versiyonu mu geliyor?

Dell’in XPS 13 modeli tüm zamanların en ikonik modellerinden biri. Göz alıcı ve performanslı olmasının yanında sunduğu yüksek mobilite de gördüğü ilgiyi tetikleyen faktörler arasında. Yeni bir bulgu ise modelin CES 2017’de sahne alabilecek sonraki versiyonlarından birine ışık tutuyor.

Windows PC odaklı haberleri ile tanınan uluslararası bir medya platform tarafından elde edilen bilgilere göre Dell, XPS 13’ün 2’si 1 arada versiyonunu potansiyel kullanıcılara sunmak üzere. Dolayısıyla hem tablet, hem dizüstü bilgisayar olarak kullanıma olanak tanıyan yeni bir ‘versiyon’ söz konusu. Şimdilik iddialar kesinlik kazanmış değil, ancak son derece güçlü.

Dell’in iddia edilen modelinde tekerleği yeniden keşfetmeyeceği de açık. Tasarım açısından ekranın sunumlar için tamamen arkaya doğru kapanması şeklinde bir kullanımdan farklı bir nokta beklenmiyor. Donanım noktasında da entegre grafikler, Windows 10, SSD, bolca port, 7. Nesil Intel Core işlemcilerle ideal bir mobilite alternatifi sürpriz olmaz.

Lenovo’nun Yoga serisi veya HP Spectre x360’da olduğu gibi 2’si 1 arada modellere ilgi duyan biriyseniz Dell XPS 13’ün söz konusu modeli ilgi çekici olabilir.

Öte yandan şu anki modelin üzerinde bir fiyat etiketini beklemek de sürpriz olmayacak. Modelle ilgili daha fazla detayın kısa süre içinde gündeme gelmesi bekleniyor. Örneğin ABD’de yakında başlayacak teknoloji fuarı CES 2017 bu noktada Dell’in yeni modeli için ideal lansman alanı olabilir.