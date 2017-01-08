27 inçlik dokunmatik ekran Dell Canvas ile tanışın

Dell, 27 inçlik Wacom benzeri dokunmatik ekranı Canvas ile iddialı.



Microsoft Surface Studio’nun birçok üreticiye ilham verdiği bir gerçek. Elbette Wacom’un da bu noktadaki önemi aşikar. Bu ikisinin ortak noktalarından biri CES 2017 kapsamında tanıtılan Dell Canvas oldu. Dokunmatik ekranlı model, sanatçılar ve tasarımcılar için geliştirildi.

Dell tarafında daha önce görülmemiş bir ürün olan Canvas, masaüstü bilgisayar cephesinde halen yenilik için yer bulunduğuna işaret eden örneklerden.

Canvas monitörün hemen altında kullanılıyor ve 2560 x 1440 piksellik ikinci bir ekran vazifesi görüyor. Adobe RGB renk gamutunu destekleyen ürün aralarında Wacom kalemlerinin de olduğu dokunmatik ekran kalemleri ile çalışabiliyor.

Ürünle birlikte gelen Totem adlı aksesuar da Canvas’ın ilginç kullanım alanlarından biri. Microsoft’un Studio için tasarladığı API’lerle uyumlu olan teknoloji, dokunmatik ekran üzerinden fiziksel kontrollerin önünü açıyor. Örneğin masaüstünü veya çalışma alanını organize edebiliyorsunuz.

27 inçlik boyutları ile Dell’in dokunmatik ekranının mobilite kavramına pek uygun olmadığını belirtmek mümkün. Stabil kullanım için ise ilginç bir yeni seçenek maiyetinde. Daha önce Surface Studio’nun elde ettiği başarının ardından Dell’in Canvas ile yüksek satış adetleri beklemesi normal olabilir.

Fiyat etiketi ise pek de mütevazı sayılmaz: 2000 Amerikan Doları. Satışların 2017 Mart ayı itibarıyla başlayacağı açıklandı.