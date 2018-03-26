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Yeni nesil Apple Watch’ta Face ID yer alacak

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iPhone X’da bulunan Face ID ile yüz tanıma sistemine ilk adımını atan Apple, bu sistemi Apple Watch’a taşımayı hedefliyor.Apple’ın almış olduğu bu patent ile Face ID teknolojisini Apple Watch ile iPad cihazlarına taşımaya çalıştığı düşünülüyor. Şirketin 4 Haziran’da gerçekleştireceği Dünya Geliştiricler Konferansı’nda bu cihazlar hakkında Face ID ile ilgili neler planlanladığının belli olması bekleniyor.

Yeni Apple Watch’ta Face ID’nin TrueDepth kamera bileşenlerinin küçültülerek gerçekleşmesi bekleniyor. Apple’ın bu işlemi basit bir selfie kamerasıyla başlamasının ardından zaman için geliştirebileceği de düşünülüyor.  Apple Watch’ta yer alacak kamera sistemi artırılmış gerçeklik ile ilgili çalışmalar gerçekleştirmesi de beklenen ihtimaller arasında yerini alıyor.

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