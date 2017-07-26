Yeni Apple Watch iddialı gelecek

Yeni Apple Watch, önceki modellerinde olduğu gibi daha da gelişerek gelecek.

2014’ün son aylarından beri piyasaya sürülen Apple Watch’ların üretimini yapan Quanta Computer, yeni nesil Apple Watch’ları da üretecek. Apple Watch Series 3 olarak adlandırılan akıllı saatin mevcut Apple Watch kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen özelliklerle geleceği düşünülüyor.

Dış tasarımında herhangi bir değişiklik olmayacağı söylenen saatin birkaç ana özellik yer alabilir. Yeni nesil Apple Watch Watch Series 3’te yer alması beklenen en önemli özellik ise hücresel veri bağlantısı ile gelme olasılığı. Bu bağlantıyla kullanıcılar, Apple Music üzerinden müzik dinleme, iMessage’dan mesaj gönderme gibi özellikleri iPhone’a kullanmadan gerçekleştirebilecek.

Apple Watch Series 3’te yer alacak yeni işlemcisiyle performans ve pil ömrü açısından büyük gelişmeler sunması bekleniyor.