Yeni Nesil Apple Watch Daha Büyük Bir Ekranla Gelecek

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple’ın sonbahar aylarında tanıtılacak Apple Watch Series 4’ün yeni bir tasarım ile geleceğini açıkladı.

Ming Chi-Kuo, yeni nesil Apple Watch modellerinde daha büyük ekranlarla birlikte genişletilmiş sağlık bilgi takibi ile daha uzun pil ömrü barındıracağını iddia etti. Kuo, yeniden tasarlanmış Apple Watch’larla ilgili pek detay paylaşmıyor olsa da , mevcut ekran tasarımına kıyasla yüzde 15 daha büyük bir ekran ile daha modern görünen bir tasarıma sahip olacağını ileri sürdü.

Kuo, Apple’ım bu yıl Apple Watch satışlarında yüzde 30’luk bir artışla 22 ile 24 milyon arasında ürün adedine ulaşabileceğini öngörüyor. Uzun vadede ise Kuo, Apple Watch satışlarının yılda 50 milyon adede ulaşabileceğini de bekliyor. Apple hakkında çıkarılan dedikodularla belirli bir üne ulaşmayı başaran Ming Chi-Kuo, son olarak Apple Pencil desteği bulunduran bütçe dostu iPad modelinin geleceğini açıklamıştı. Apple’ın Apple Watch Series 4’te ne gibi özellikler sunacağını Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen etkinlikte belli olması öngörülüyor.