Yeni Apple Watch farklı bir şekille gelebilir

Yeni nesil akıllı saati üzerine çalışan Apple, saate ekleyeceği yeni özellikler nedeniyle şeklinde değişiklikler yapabilir.

Apple Watch Series 3’e geleceği iddia edilen LTE desteği gibi pek çok yeni özellik için Apple’ın saatin şeklinde değişikliğe giderek 38 mm ve 42 mm’lik modeller yerine daha farklı boyutlarda saatler sunabileceği konuşuluyor. Apple, akıllı telefonlarına kablosuz olarak bağlı olan akıllı saatlerinin pek çok bildirimi alması bağlı olmasını ancak Apple Watch Series 3’ün piyasaya sürülmesiyle iPhone’u bağlı hale getirmeye gerek olmayacağı düşünüyor.

Apple Watch Series 3’ün boyutlarında herhangi bir değişiklik olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Apple Watch Series 3’ün boyutları dışında bataryasında da değişiklik gerçekleşmesi bekleniyor. Bunun saatin kalınlığına etki edeceği düşünülüyor olsa da Apple Watch Series 3’te düşük enerji kullanımı ve kalınlığına etki edecek microLED panellerin kullanılması da ön görülüyor.

Apple’ın yeni nesil akıllı saati Apple Watch Series 3’u yılın son çeyreğinde tanıtması bekleniyor.