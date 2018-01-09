Vücut ısısıyla çalışan akıllı saate merhaba deyin

PowerWatch X isimli akıllı saat şarj edilmeye gerek duyulmadan bildirim ve fitness takibi yapabiliyor.

Matrix Industries, 2016 yılında yalnızca vücut ısısıyla şarj edilebilen bir termoelektrik enerji dönüştürücüsü barındıran PowerWatch isimli akıllı saati tanıtmıştı. Bu model, temek spor takibi ile sınırlı olarak kullanılıyordu. Matrix Industries, güncellenmiş Powerwatch X modelinde bildirimlerin alınması için Bluetooth desteği ekleyerek gerçek bir akıllı saat haline getirildi.

Tasarım olarak PowerWatch modeline kıyasla daha hafif ve rahat bir şekilde takılabilen PowerWatch X, akıllı saatlerde yaşanan şarj problemi yaşamak istemeyen kullanıcılar için güzel bir alternatif olarak öne çıkıyor. 250 dolar fiyat etiketiyle yılın ilk çeyreğinde dağıtılmak üzere ön siparişe açılan PowerWatch X’in kesin dağıtım tarihi belirsizliğini koruyor.