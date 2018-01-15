Tag Heuer Connected Modular 41

Dünyanın en büyük saat üreticileri arasında yer alan Tag Heuer, Connected Modular 45 ile girdiği akıllı saat pazarına Connected Modular 41 ile devam ediyor.

Piyasaya sürülen en fazla özelleştirme seçeceği barındıran akıllı saatleri arasında bulunan Connected Modular 45’in altına konumlandırılan Connected Modular 41, isminden tahmin edileceği gibi 41 mm çapında bir kasa üzerine kuruluyor. İlk modele kıyasla 4 mm daha ufak boyutlu olan saatin büyük boyutlu saatlerden memnun kullanıcılar için geliştirildiği tahmin ediliyor.

390×390 piksel çözünürlüğünde AMOLED ekranlarda inç başına 326 piksel bulunuyor. 8 GB’lık dahili depolama ile gelen saatte 1 GB RAM de yer alıyor. Suyun 50 metre derinliğine kadar kullanılabilen saatte GPS ve NFC teknolojileri kullanılabiliniyor.

Connected Modular 45’de olduğu gibi bu saatte de Google’ın Android Wear işletim sistemi kullanılıyor. Android 4.4 ve iOS 9’un üzerindeki işletim sistemleriyle uyumlu olarak çalışan saat, kullanıcılara bildirimleri de gösterebiliyor.

Yurt dışı satış fiyatı 1.200 dolardan başlayan Connected Modular 41, geniş özelleştirme seçenekleri sayesinde 17.000 dolara kadar yükseltiliyor.

Tag Heuer’ın Connected Modular 41 için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.