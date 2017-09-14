Swatch, Apple Watch 3 tanıtımından sonra değer kaybetti

İsviçreli saat üreticisi Swatch Apple Watch Series 3’ün tanıtımından sonra değer kaybetti.

Apple geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen lansmanda Apple Watch’ın dünyanın en çok satan saati haline geldiğini duyurmuştu. Business Insider’ın haberine göre ise yeni Apple Watch’ın tanıtımını takip eden gün Swatch’ın hisse değeri %4.5 oranında düştü.

Yaklaşık 21 milyar dolar değerinde olan Swatch bu düşüşle birlikte 1 milyar dolara yakın kayıp yaşadı. Bloomberg’in verilerine göre Swatch’taki düşüş bununla da sınırlı kalmayacak. Şirket bu yıl önümüzdeki ay boyunca şirketin hisselerinin %10’luk bir düşüşe karşı korunmak için yüksek miktarda prim ödüyor.

Geleneksel saat üreticilerinin en son teknolojiye sahip olmamaları onları hiç olmadığı kadar baskı altında tutuyor. Uzmanlar diğer üst düzey mekanik saat üreticilerinin Swatch kadar etkilenmeyeceğini öngörüyor.

Akıllı saatler piyasaya ilk çıktığında bazı geleneksel saat üreticileri bunun geçici bir hevesten öteye gidemeyeceğini düşünüyordu. Zaman ilerledikçe kimileri bu sözlerinin yalayıp sektöre olan bakış açısını değiştirdi, kimileri ise bildiğini okumaya devam etti. Günümüzde ise bir yeni bir akıllı saat modelinin tanıtılması büyük saat üreticilerinin değer kaybetmesine neden oluyor.

Apple Watch Series 3’ün bu kadar ses getirme sebebi olarak hücresel veri bağlantısı desteklemesi gösteriliyor. Cihaz ülkemizde 29 Eylül’de 1649 TL’den satışa sunulacak.