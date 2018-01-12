Stres Azaltan Bileklik Touchpoints ile tanışın

Hayatını ağırlıklı olarak stres altında yaşayanların stresten korumak amacıyla geliştirilen Touchpoints CES 2018’de katılanlar üzerinde test edildi.Dr. Amy Serin isimli nöropsikolog tarafından kurulan Touchpoints Solution, PTSD (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) mağduru kişilere yardım amacıyla kuruldu. Burada görevli bilim adamları araştırmalarında titreşim yapan küçük aygıtları takmanın yetenekleri çocuklara da destek olabildiği keşfedildi. Ayrıca 35-55 yaş aralığındaki kadınların yaşadığı uyku problemleri için destek olabileceği de tahmin ediliyor.

Touchpoint üzerinde bulunan mekanizmalar sayesinde kullanıcıların vücudunda bulunan merkezi bölgelere gönderilen sinyaller aracılığıyla stres seviyesini dengeleyebiliyor. CES’te gerçekleştirilen testin ilk kısmında deneğin aklından stres dolu bir düşünce geçiyor ve beynin etkinliğiyle ilgili detaylı görüntüleri alınması sağlanıyor. Deneyin ikinci kısmında deneğin kollarında Touchpoints takılıyken aklından aynı düşünceleri geçirmesi isteniyor.

Deneyin ilk kısmında deneğin beyninde bulunanan beta frekansları bulunurken, ikinci kısmında beyinde herhangi bir stres işareti bulunmuyor. CES 2018’de gerçekleştirdiği deneyle ürünün güvenirliğini de kanıtlayan Touchpoints, 4 farklı renk seçeceğiyle 240 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu.