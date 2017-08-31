Samsung, giyilebilir teknolojilerini geliştiriyor

Samsung, Berlin’de gerçekleşen IFA 2017’de yeni bir akıllı saat modeli daha tanıttı.

Samsung’un Gear Sport adını verdiği akıllı saat, klasik tasarım ile fitness takip cihazlarında bulunan özelliklerini birlikte sunuyor. Gear Sport’ta pek çok uygulama yüklü olarak gelecek. Bu uygulamalar arasında yer alan Speedo On isimli uygulama ile Gear Sport kullanıcılarına bir seansı esnasını kayıt altına alabilecek. Gear Sport, Galaxy Note 8 lansmanında tanıtılan Gear Fit 2’de olduğu gibi 50 metre derinliğe kadar dayanıklı olacak.

Bir başka spor giyim markası Under Armour ile de iş birliğine giren Samsung, Under Armour’a ait olan popüler spor uygulamalarının en üst paketlerine 12 ay boyunca ücretsiz üye de olabilecek. Kullanıcıların nabızlarını takip edebilen Gear Sport, herhangi bir aktiviteye başlandığında otomatik olarak tespit edebilecek. Kullanıcılar, kendilerine hedefler belirleyebilecek ve bu hedefin gerçekleşmesi konusunda saat tarafından uyarılacak.

Tasarım olarak Gear Sport’ta 360×360 piksel çöznürlüklü 1.2 inç büyüklüğünde yuvarlak AMOLED ekran kullanılacak. Gorilla Glass 3 koruması bulunan ekranda sürekli açık mod özelliği de bulunacak. 11.6 mm kalınlığındaki Gear Sport, Gear S3 ile kıyaslandığında daha ince bir kasası bulunuyor. Samsung, Gear Sport’a daha esnek bir görünüm sunmak için hücresel bağlantı özelliğini bulundurmuyor.

Samsung, Gear Sport’ta kendilerine ait olan Tizen işletim sistemi kullanılacak. Çift çekirdekli işlemciyle gelen Gear Sport’ta 768 MB RAM ve 4 GB dahili depolama alanı yer alacak. Bluetooth 4.2 desteğiyle gelecek Gear Sport’ta NFC desteği ile Samsung Pay uyumlu satış noktalarında ödemeler gerçekleşecek. Gear Sport’ta 300 mAh gücünde bir batarya kullanılacak. 4 günlük pil ömrü ile gelecek Gear Sport, GPS’in sürekli çalışması halinde 14 saat çalışabilecek.

Siyah ve mavi silikon kayış seçenekleriyle gelecek olan Gear Sport’un kayış seçenekleri ilerleyen zamanda artarak devam edecek. Hem iOS hem de Android işletim sistemli telefonlar ile uyumlu olarak çalışacak Gear Sport’un satış fiyatı Samsung tarafından henüz açıklanmadı.