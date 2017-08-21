Samsung Gear Fit 2 Pro’nun fiyatı sızdı

Samsung’un Galaxy Note 8 ile birlikte tanıtması beklenen Gear Fit 2 Pro, Gear Fit 2’den daha pahalı olacak.

Giyilebilir teknoloji alanında bir süredir sessiz kalan Samsung, Gear Fit 2 Pro ve Gear Sport ile bu sessizliğini bozacak gibi görünüyor. Teknoloji devlerine yönelik sızıntıları ile tanınan Evleaks tarafından paylaşılan fotoğrafta Gear Fit 2 Pro’nun fiyatı ortaya çıktı. Cihazın 199 dolar ile satışa sunulacağı görünen fotoğrafın ABD’de bulunan büyük perakendecilerden biri olduğu iddia ediliyor.

SM-R365 modeli numarasıyla satışa sunulan Gear Fit 2 Pro’nun Tizen işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Spotify desteği bulunacak olan saatin hem iOS hem de Android ile çalışan cihazlarla uyumlu olacak. Gear Fit 2 Pro ile ilgili merak edilen bütün bilgilerin Çarşamba günü gerçekleşecek olan Note 8 lansmanında belli olması bekleniyor.