Samsung Connect Tag’i duyurdu

Samsung, Connect Tag ile kullanıcılara çocuk ve hayvanları takip etme imkanı sunuyor.

Güney Koreli şirket, Connect Tag’de bulunan dar bant ağ teknolojisiyle kullanılan ilk cihaz olacak. Az miktarda güç ve veri tüketen Connect Tag, konum servisleri için internete güvenli bir şekilde bağlanma imkanı sunuyor. Connect Tag, GPS, Wi-Fi tabanlı konumlama aracılığıyla her yerde konum bilgisi edinebiliyor. Connect Tag’de bulunan ivme ölçer ve üç renkli LED ışık da taşımasının yanında, tek şarjla 7 günlük kullanım süresi sunuyor. Connect Tag, şimdilik yalnızca Android işletim sistemli telefon ve tabletlerle uyumlu olarak çalışıyor.

Connect Tag’de bir coğrafi çit özelliğiyle çocuklar veya hayvanlar belirlenen sınırın ötesine geçtiğinde cihaz tarafından ebeveynler veya sahipleriner uyarılacak. Connect Tag, Samsung’un akıllı cihazlar ve ev ürünlerinden oluşan SmartThings isimli ekosistemine de bağlanabilecek.

Samsung tarafından Connect Tag’i satış tarihi ve fiyatıyla ilgili pek yakında bir açıklama yapması bekleniyor.