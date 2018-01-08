Parmak Ucuyla Telefon Görüşmesi Gerçekleştiren Bileklik ile Tanışın

Samsung’un C-Lab bölümü tarafından geliştirilen Sgnl isimli bilekliği CES 2018’de duyuruldu.

Kullanıcılar, koluna bir saat gibi taktığı bileklik sayesinde telefonu kulağına götürmeden konuşabilecek. Innımdle Lab tarafından geliştirilen Sgnl, telefona Bluetooth aracılığıyla bağlantı kuruyor. Kullanıcılar, bileklikte bulunan mikrofon sayesinde sesini karşı tarafa iletebilmesinin yanında parmağını kulağına götürerek konuştuğu kişinin sesini de duyabiliyor.

Kullanıcıların parmağını bir telefon alıcısına dönüştüren Sgnl’ın Mart ayından itibaren piyasaya sürüleceği bekleniyor. Piyasada bulunan çoğu akıllı telefon ile uyumlu olarak gelmesi beklenen bilekliğin kullanıcının sesini karşı tarafa net bir şekilde iletebildiği göze çarpıyor. Bileklikte aynı zamanda fitness takip ve bildirim özellikleri de barındırıyor.

Ses titreşimlerini kayışın alt kısmından başlayarak sırasıyla ele ve dokunulan kulağa ileten Sgnl’ın üzerinde hoparlör bulunmaması sayesinde kullanıcı dışında herhangi bir sesin konuşmasını duyulmamasını sağlıyor. Android 4.4 ve iOS 9’un üzerindeki mobil işletim sistemlerini destekleyen Sgnl ile yaklaşık 3.5 saat boyunca konuşma ve 4 gün boyunca bekleme süresi bulunuyor.