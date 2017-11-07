Olympus’un yeni akıllı gözlük modeli EyeTrek ile tanışın

Fotoğraf makinesi sektörünün tanınan isimlerinden Olympus, EyeTrek Insight EI-10 isimli yeni akıllı gözlük modelini açıkladı.

Daha önce oyuncular için gözlük şeklinde giyilebilir ekranlar tasarlayan Olympus, Eyetrek ile kurumsal alana yönelik giyilebilir ürünler tasarlamaya hazırlanıyor. Google Glass’a benzerlik gösteren Eyetrek Insight EI-10’un üzerinde 2.4 MP kamera bulunmasının yanında farklı gözlük çerçevelerine de rahtlıkla takılıyor.

640×400 piksellik ufak boyutlu bir OLED ekranın bulunduğu gözlükte görüntüde bir bozukluk olmadan kullanıcılara istediği görüntüyü gösterebiliyor. 1 GB RAM ve ( GB dahili depolama ile gelen gözlük ile yüksek çözünürlüklü fotoğraf ve video kayıtları yapılabiliniyor. Android 4.2.2 işletim sistemiyle çalışmasının yanında 3.5 mm kulaklık girişi de bulunuyor.

WiFi ve Bluetooth ile kablosuz bağlantı kurulabilen Eyetrek Insight EI-10 66 gram ağırlığıyla 1 saat boyunca kullanılıyor. Bataryası değiştirilebilen gözlük, yurt dışında 1.500 dolar ile satışa sunulurken ülkemize ne zaman geleceği ve satış fiyatı belirsizliğini koruyor.