Oculus Go tanıtıldı

Oculus VR’ın gerçekleştirdiği Connect 4 etkinliğinde Oculus Go isimli sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı.

Oculus, Oculus Go’yu Gear VR gibi mobil VR deneyimiyle Oculus Rift gibi PC gereksinimi duyan kullanıcılar için geliştirdi. Oculus yöneticisi Hugo Barra, Oculus Go ile günlük hayatında sanal gerçekliğin daha aktif bir şekilde kullanılabilir hâle geleceğini söyledi. Herhangi bir telefon ya da PC gerekmeden kullanılabilen Oculus Go, fiyat bakımından pazarda bulunan VR gözlüklere kıyasla daha makul bir fiyat ile sunulacak.

Oculus Go’da kumaş kaplı bir yüzey ve yumuşak elastik kayışı yer alıyor. Bununla birlikte yeni bir optik tasarım da kullanılıyor. Oculus Go’da Oculus Rift’te bulunan lensler gibi yeni nesil parçalardan seçiliyor. Oculus Rift ile eşit görüş açısına sahip olacak olan Oculus Go’da parıldamalar daha düşük olacak.

Oculus Go’da 2560 x 1440 WQHD çözünürlüğünde hızlı geçiş yapılabilen LCD ekran ve doğrudan Oculus Go’ya entegre edilebilen ses sürücüleri bulunuyor. Oculus Go’da dahil edilen entegre kameralar aracılığıyla bilgisayar görüşünü ile pozisyon takibi ve tahmini de yapılabilir hale gelecek.

Gear VR için geliştirilmiş uygulamalar, Oculus Go’da da uyumlu olacak. Bir başka deyişle uygulama geliştiricileri iki sanal gerçeklik gözlüğü için de aynı anda uygulama geliştirebilecek. Oculus Go, önümüzdeki sene 199 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.