Nokia Steel HR duyuruldu

Akıllı telefon pazarına HMD Global desteğiyle geri dönen Nokia, Steel HR akıllı saatiyle giyilebilir teknoloji pazarına da giriş yapıyor.

Sağlık sektörünün tanınan markaları arasında yer alan Withings’i satın alan Nokia, firmanın beğeni gören ve bir akıllı saatin yapabildiği her şeyi gerçekleştirebilen Steel HR’ı Nokia Steel HR adıyla ön siparişe sunuldu.

Kullanıcılar, Nokia Steel HR’ın üzerinde yer alan sensörler sayesinde gün içerisinde attığı adım sayısı, kalp atış hızı ve uyku süresini takip edebiliyor. Nokia Steel HR’ın üzerinde bulunan küçük dijital ekran sayesinde gelen bildirimleri gösterebiliyor. Nokia Steel HR, iOS 8 ve üstü ile Android 5.0 ve üstü mobil işletim sistemleriyle çalışabiliyor.

Satış fiyatı 189.95 Euro olarak belirlenen Nokia Steel HR ile diğer Withings ürünleri Steel ve GO’da Nokia adı altında yeniden satışa sunuldu.