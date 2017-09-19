Microsoft Karma Gerçeklik için bir etkinlik düzenleyecek

Microsoft, 3 Ekim’de Windows Karma Gerçeklik programı için bir etkinlik gerçekleştirecek.

San Francisco’da gerçekleşecek olan etkinlik için dağıtılan davetiyelerde “Microsoft’un yeni istikametini duyma fırsatı” ifade edildi. Microsoft için daha önce Kinect ve HoloLens ürünlerini gerçekleştiren Alex Kipman, bu etkinlikte yer alacak.

Microsoft’un etkinlikte mevcut Windows Karma Gerçeklik gözlüklerine odaklanacağı düşünülüyor. Bu gözlüklerin, 17 Ekim itibarıyla satışa sunulacağı bekleniyor. Gözlüklerin satışa çıkışı ile Windows 10 Fall Creators Update ile aynı zamanda gerçekleşecek.

Microsoft tarafından edinilen bilgilere göre, yeni HoloLens’te kullanacağı yapay zeka sebebiyle etkinlikte tanıtılması beklenmiyor. Bu HoloLens’in 2019’da tanıtılacağı düşünülüyor. Yine de Microsoft’un sektörel rekabet eksikliği nedeniyle çıkış tarihinde değişiklik yapabileceği ihtimalini de göz ardı etmemek lazım.