Microsoft karma gerçeklik gözlüklerini tanıttı

Microsoft’un geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlikte Mixed Rixed Reality ile beraber çeşitli bilgiler paylaştı.

Microsoft’un artırılmış gerçeklik ile sanal gerçekliğin birleşimi olan karma gerçeklik gözlüğü olma niteliğini barındırıyor. Windows Mixed Reality gözlüklerine yazılım desteği 17 Ekim’de yayınlanacak olan Windows 10 Fall Creators Update güncellemesinde bulunacak. Acer, Dell, HP ve Lenovo tarafından duyurulan Windows Mixed Reality gözlükleri, dün itibariyle ön siparişe açıldı. Windows Mixed Reality’de bulunan dahili sensörler ile fiziksel konum takip ediliyor. Cihazı odaya yerleştirmek için başka bir sensöre ihtiyaç duyulmuyor. Windows Mixed Reality gözlüğü ile oyun oynamak isteyen kullanıcıların geniş bir alana gereksinimi olmuyor.

Windows Mixed Reality gözlüklerinin yanında Samsung’un Odyssey isimli Windows Mixed Reality gözlüğü de tanıtıldı. Odyssey’de 1400×1440 piksel çözünürlüklü ve 110 derece görüş açılı çift OLED ekran ile öne çıkıyor. Bu tasarım sayesinde iki lens arasındaki uzaklığı ayarlayarak sanal gerçeklik için daha keskin görüntü sunulması mümkün hale gelecek. Samsung, Odyssey’de kulaklık eklemeyi de unutmamış. Odyssey’yi kullanmak isteyenlerin Windows Mixed Reality’de olduğu gibi 17 Ekim’de yayınlanacak olanWindows 10 Fall Creators Update’i yükselmesi gerekecek.

Microsoft, etlinlikte Altspace VR’ı satın aldığını açıkladı. Microsoft, bu satın almayla karma gerçeklik alanında rakipsiz olmayı planladıklarını söyledi. Altspace VR’ı kapama gibi bir fikirlerinin bulunmadığını da ekleyen Microsoft, PC ve Mac’te iki boyutlu olmasının yanında HTC Vive, Oculus Rift, Daydream by Google ve Samsung Gear VR gibi sanal gerçeklik cihazlarında da kullanılabilir olmayı sürdüreceğini söyledi.

Yalnızca Windows işletim sistemli bir bilgisayara takılması yeterli oluyor. Microsoft Store ve Microsoft.com üzerinden sipariş edilebilen Windows Mixed Reality gözlüklerinin 299 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. 6 Kasım’da satışa sunulacak olan Odyssey 499 dolar ile satışa sunulacak.