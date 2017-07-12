Louis Vuitton’dan Android Wear 2.0 destekli akıllı saat

Ünlü moda markası Louis Vuitton, Android Wear 2.0 ile çalışan akıllı saati Tambour’u tanıttı.

Android’in giyilebilir teknoloji ürünleri için geliştirdiği Android Wear 2.0 işletim sistemi, oldukça lüks bir marka ile karşımıza çıkıyor. Fransız moda devi Louis Vuitton’un Tambour Horizon adlı saati 1.2 inç büyüklüğünde yuvarlak AMOLED ekran ve Snapdragon Wear 2100 işlemcisi ile geliyor. 300 mAh gücünde bir bataryası bulunan akıllı saatte 4 GB dahili bellek ve 512 MB RAM de yer alıyor.

30 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan Tembour Horizon’da 60’tan fazla değiştirilebilir kordon bulunuyor. Tambour Horizon’un paslanmaz çelik gövdeli gümüş renkli modeli 2.450 dolar ile gelirken; siyah renkli modeli 2.900 dolarlık fiyat etiketiyle alıcılarını bekliyor.