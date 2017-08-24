Karşınızda Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsung Note 8’in tanıtıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde, Gear Fit 2 Pro adlı spor takip cihazını da tanıttı.

Samsung Gear Fit 2 Pro, spor yapmayı sevenlerin beklentilerini karşılamak amacıyla tasarlandı. 50 metre derinliğe kadar daynıklı olan Gear Fit 2 Pro’yu yüzmeyi seven kullanıcıların takıp çıkarmasına gerek kalmayacak. Kullanıcılar, Gear Fit 2 Pro’da bulunan Speedo isimli uygulama ile gün içinde ne kadar yüzdüğünü ve daha fazlasını öğrenebilecek.

Gear Fit 2 Pro ile gelen yeni geliştirilmiş kayış ve toka ile daha dayanıklı hale gelecek. Kullanıcılar, Galaxy App Store üzerinden uygulamalar ve saat arayüzlerini yüklemeyi sürdürecek. Gear Fit 2’de bulunan kavisli AMOLED ekran, dahili GPS, 3-4 günlük bataraya ömrünü barındırmayı sürdüren Gear Fit 2 Pro, nabız takibi, adım sayma ve koşu takibi özelliklerini de bulundurmayı sürdürüyor.

Siyah ve kırmızı renk alternatifleriyle gelecek olan Gear Fit 2 Pro’nun fiyatıyla Samsung tarafından bir bilgi paylaşılmadı ancak 199 dolar ile satışa sunulması bekleniyor.