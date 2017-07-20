Intel, giyilebilir teknoloji pazarından çekiliyor

Intel hakkında yayınlanan raporda Intel’in giyilebilir teknolojiler için yaptıkları anlatılıyor.

Yayınlanan raporda Intel, iki hafta önce akıllı ve spor saatleri üstünde çalışsan bütün ekipleri kapattı. Intel’in en ileri işlerinden sorumlu olan The New Technologies Group, şirketin arttırılmış gerçeklik üstüne yoğunlaştığını söyledi. Bu iddia doğruysa Raspberry Pi’ye rakip olacak projeyi de iptal edebilir.

Raporda Intel’in giyilebilir teknoloji alanında çalışanlarının yüzde 80’ini 2016’nın Kasım ayında işten çıkardığı ortaya çıktı. Intel giyilebilir teknoloji bölümünde çalışanlarının çoğunu 2014’te Basis’ten 100 milyon dolar karşılığında almıştı. Intel’in giyilebilir teknoloji alanında çekildiğine göre bu alanda bulunan mevcut çalışanları da farklı bölümlere geçmesini sağlayabilir.

Intel, giyilebilir teknoloji alanında büyük bir sıçrama yapmak için Basis’i satın aldı. Ancak Basis Peak isimli akıllı saatinde yaşanan aşırı ısınma problemleri nedeniyle bu hedefini gerçekleştiremedi. Intel’in giyilebilir teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Dr. Jerry Bautista, Intel’in Basis marka akıllı saat cihzalarını üretmeyi bırakmak gibi bir niyetlerinin bulunmadığını söyledi.

Intel raporda yer alan iddiaları henüz doğrulamadı ancak Intel’in 27 Temmuz’da gerçekleştireceği etkinlikte bu konuda birşeyler söyleyebilir.