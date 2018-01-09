HTC Vive Pro tanıtıldı

HTC, CES 2018’de HTC Vive isimli sanal gerçeklik başlığının yeni sürümü HTC Vive Pro’yu duyurdu.

HTC’nin yeni Vive Pro modeli, göz başına 1440×800 çözünürlüğü ve 615 ppi’ın bulunduğu modelde toplam 2880×1600 çözünürlüğü ile geliyor. Bir önceki modelde bulunan 2160×1200 çözünürlüğü ile geldiğini göz önünde bulunduracak olursak yüzde 78’lik artış ile gelmesi dikkat çekiyor. Çözünürlükte gerçekleşen bu gelişme sayesinde kullanıcılar metinleri daha rahat bir şekilde okuyup, grafikleri daha iyi bir şekilde görebilme ayrıcalığına kavuşacak.

HTC, kafa bandı yeniden tasarlanan Vive Pro’da dahili kulaklık eklemeyi de ihmal etmedi. HTC Vive Pro’nun daha dengeli bir şekilde kafaya takılmasının yanında daha az ağırlık hissedilmesini de sağlayan bu bant, sanal gerçeklik deneyimin daha kaliteli hale getirecek. Dahili kulaklık sayesinde kablo karmaşasının azaltılması adına güzel bir gelişme olarak değerlendirilebilir.

SteamVR 1.0 ve SteamVR 2.0 ile uyumlu olarak çalışan HTC Vive Pro’ya oda takibi için dört istasyon yerleştirilebilir. HTC, Vive Pro modelinin yılın ilk çeyreği içinde satışa sunulacağını ve paket ile fiyat bilgilerinin pek yakında açıklanacağını belirtti.

HTC Vive Pro’nun tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.