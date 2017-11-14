HTC Vive Focus’u duyurdu

HTC, Vive Focus isimli hepsi bir arada VR başlığını resmen tanıttı.Vive Focus’ta Snapdragon 835 işlemcisi ve içten dışa konum takibi gerçekleştiriliyor. Altı açılı bağızmsız hareket kabiliyeti sunan ilk VR başlığı olan Vive Focus’ta üç açılı serbestlik özelliği bulunan basit bir hareket kumandası yer alıyor. Kumandada daha büyük Vive cihazlarında olduğu gibi bir dokunmatik kontrol yüzeyi bulunuyor.

Vive Focus’un ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda net bir açıklama yapmayan HTC, şimdilik yalnızca Çin’de satışa sunulacağını açıkladı. Başlığın çıkış tarihi ve fiyatı ise belirsizliğini koruyor. Bununla HTC tarafından geliştirilen bağımsız Google Daydream başlığının ABD’de satışa sunulmayacağı da açıklandı.

HTC’nin Vive Focus için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.