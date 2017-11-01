HoloLens ülkemize kullanıma sunuluyor

Microsoft’un Windows 10 ile çalışan artırılmış gerçeklik başlığı Türkiye’de kullanıma sunulmaya başlıyor.

Microsoft’un geliştirdiği, artırılmış gerçeklik teknolojisini kullanarak çalışanların ve işletmelerin zamandan ve paradan tasarruf etmesini sağlayan HoloLens’in resmi olarak bulunduğu ülkelerin sayısı artıyor. Microsoft, HoloLens’i Avrupa’da 29 yeni pazara getireceğini açıkladı. Bu ülkeler Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İtalya, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Türkiye olarak açıklandı. Türkiye, Ortadoğu pazarında HoloLens’i kullanıma sunan ilk ülke olacak.

Microsoft, dünya çapında daha geniş bir ekosistemin karma gerçeklik yaratmasını sağlayacak teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. HoloLens, daha önce Avustralya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İrlanda, Japonya, Yeni Zelanda, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri (Porto Riko dahil) dahil olmak üzere 10 pazarda satışa sunulmuştu. Bu genişleme ile HoloLens, pazar yaygınlığını neredeyse üç katına çıkararak 39 ülkede satışa sunulmuş olacak.