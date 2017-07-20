Oldukça heyecan yaratmasına karşın hedeflenen satışlara ulaşamayan Google Glass geri dönüyor.

Google’ın beklentileri karşılamayan Google Glass isimli akıllı gözlüğü hedef kitle olarak kurumsal müşterilere odaklanan bir strateji izleyecek. 2013 yılında ortaya çıkan Google Glass, tüketicilerin gizlilik ihlali veya güvenlik problemleri nedeniyle beklenen ilgiyi görmedi.

Google bu endişeler sonucunda kurumsal müşterilere yönelmeye başladı. Google Glass Explorer’s Edition, 2015’te bireysel satışları durdurulsa da GE, Boeing,DHL ve AGCO gibi Amerikan şirketlerine satışa sürdürüldü.

Google Glass’ın kurumsal satışlarını göz önüne alan Google, üstünde çalıştığı Google Glass Enterprise Edition’ı duyurdu. Yeni Google Glass’ta kamera 5 MP’den 8 MP’e yükseltildi. Daha uzun süreli batarya, daha güçlü bir işlemcive daha büyük ekran prizmasının yanında katlanır tasarımı ile kurumsal alanda kullanıma uygun bir şekilde tasarlandı.

Google Glass Enterprise Edition’ın bir başka dikkat çeken özelliği ise modülün çerçeveden ayrılmış olmasıdır. Bu sayede bütün gözlüklerde Google Glass kullanılabilir hale getirildi.

Google son olarak Google Glass’ın yeniden bireysel tüketiciler için satışa sunulmayacağını belirtti.