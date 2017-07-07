Google, Blocks uygulamasını tanıttı

Blocks uygulamasıyla 3 boyutlu objeler oluşturulup paylaşılabilinecek.

Google, HTC Vive ve Oculus Rift için 3 boyutlu objeler oluşturan Blocks isimli uygulamayı duyurdu. Adından da anlaşıldığı gibi Google, 3 boyutlu modellemeyi herkes için daha kolay hale getirnek için çalışıyor. Nesneleri tam anlamıyla ellerle hazırlamak Blocks’ı 2 boyutlu ekran üzerinde normal klavye ve fare odaklı yöntemle karşılaştırıldığında kullanıcılara daha kolay ulaşılabilir kılıyor.

Sistemi şu anda kaba bir görünüme sahip olsa da kullanını kolay görünüyor. Kullanıcıların Blocks’ta şekilleri 3 boyutlu alana yerleştirebileceği, manipule edebileceği ve renkler ekleyebileceği bir palet yer almaktadır. Bunların hepsi sanal gerçeklik ile yapıldığı için kullanıcıların nesneleri istediği gibi her açıdan görüntüleyebilir olması, sanatçılara daha iyi bir alan hissi oluşturabilir.

Blocks sadece 3 boyutlu modeller yaratmak için değik ayrıca diğer kullanıcılara da paylaşabilen bir ortam da sunmaktadır. Kullanıcılar, kendi tasarımlarını diğer kullanıcıların görmesi için paylaşabilmesiyle birlikte diğer kullanıcıların çalışmalarına da göz atabilecek. Sitede nesneler, 3 boyutlu olarak gösterilecek. Bu sayede kullanıcılar indirmeden nesneleri kontrol edilebilecek.

3 boyutlu modelleri 2 boyutlu ekran üzerinde üretmek ve değiştirmek her zaman en kolay bir süreç değildir. Süreci iyi geçirmek zaman alabilir, bu nedenle Google’ın 3 boyutlu tasarım çalışması için önündeki engelleri azaltması gerçekten harika görünüyor. Diğer sistemler kadar parlak olmayabilir, ancak bu bir başlangıç. VR büyümeye devam ettikçe, bir fark yaratacağı bekleniyor. Google’ın Daydream’e de Blocks uygulamasını getirmesi bekleniyor.

Blocks uygulamasının tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.