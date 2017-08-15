Samsung Gear Fit 2 Pro Spotify uyumlu olacak

Samsung‘un Galaxy Note 8 lansmanında tanıtacağı fitness odaklı akıllı saatin özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Gear Fit 2 Pro isimli saatte kendisinden önceki modelde olduğu gibi kavisli AMOLED bir ekran ile gelecek. Tizen işletim sistemiyle çalışacak olan Samsung Gear Fit 2 Pro, iOS ve Android işletim sistemli cihazlarla uyumlu olarak çalışacak. Gear Fit Pro su altında 2,50 metre derinliğe kadar sorunsuz bir biçimde çalışabilecek.

Gear Fit 2 Pro’da Gear Fit modellerinden bulunmayan müzik oynatıcısı da bulunacak. Saat üzerinden kullanıcıların Spotify hesaplarında bulunan çevrimdışı müzikleri de oynatabilecek. Gear Fit 2 Pro’nun satış fiyatıyla ilgili bir bilgi henüz bulunmasa da Samsung’a ait yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Gear Fit 2 Pro ile ilgili merak edilen pek çok bilginin 23 Ağustos‘ta gerçekleşecek Galaxy Note 8 lansmanında gün ışığına çıkması bekleniyor.