Garmin Vivoactive 3 ile oyunun kurallarını değiştirecek

Garmin, Vivoactive 3 adlı akıllı saat ile piyasayadaki üst düzey akıllı saatlere karşı mücadele edecek.

Garmin’in sunduğu üst seviye fitness odaklı akıllı saatler güzel olmasına karşın, Apple ve Samsung gibi şirketler tarafından üretilen akıllı saatler kadar başarılı olamıyordu. Bu durumun farkında olan Garmin, Vivoactive 3 ile bu durumu tersine çevirmeyi hedefliyor. Berlin’de gerçekleşen IFA 2017’de tanıtılan Vivoactive uzun pil ömrü, kaydırma tabanlı kontrol özellikleri ve uygun fiyatıyla oldukça dikkat çekti.

Yuvarlak bir ekran ile gelen Vivoactive 3’te yerleşik GPS bulunuyor. Böylece kullanıcı sürekli ve oturum tabanlı olarak takip ediliyor. 15 özel iç mekân ve açık hava uygulamasıyla gelen Vivoactive 3, stres takibi ve VO2 Max ölçme yeteneklerine de sahip. Ayrıca Uber gibi üçüncü parti uygulamaları destekliyor.

Garmin Vivoactive 3’te bulunan Side Swipe isimli özellikle kullanıcılar, dokunmatik ekranın yanında saatin çerçevesi üzerinde kaydırma hareketi yaparak saati kontrol edebiliyor. Vivoactive 3’de Garmin’in yeni mobil ödeme yöntemi Garmin Pay desteği de bulunuyor.

Garmin, Vivoactive 3’ü yaklaşık 320 dolarlık bir fiyat ile satışa sunacak.