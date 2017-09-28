Garmin Disney ile çocuklar için bir fitness bilekliği geliştirdi

Garmin, bu iş birliğiyle ünlü film kahramanlarının bir bölümünü çocukların bileklerine yerleştirdi.

Vivofit Jr. 2 isimli fitness bilekliklerinde BB-8, Kaptan Amerika, Hulk ve Minnie Mouse gibi karakterler yer alacak. Gün boyu kullanım sunacak olan Vivofit Jr. 2, çocukların uykusunu takip etme, adımlarını sayma ve hareket ettiği dakikaların takibini yapmasının yanında suya karşı dayanıklı olacak.

Geçen sene satışa sunulan Vivofit Jr. İle Vivofit Jr. arasında ciddi farklılıklar bulunuyor. Yeni fitness bilekliğinde renkli bir ekran ile gelmesinin yanında çocuklara daha uygun bir tasarım ile gelecek. Vivofit Jr.’da tasarımlarına kıyasla Vivofit Jr. 2 çocukların beğenisini çekebilir bir tasarımla gelecek.

Kayışta bulunan karakterler, fitness bilekliğinin bağlandığı mobil uygulama üzerinde de görülebilecek. Çocuklar, belirlemiş olduğu aktivite hedeflerini gerçekleştirerek hikayelerde ilerleyebilecek. Ebeveynler ise çocuklara hedef belirleyebilecek. Garmin, Vivofit Jr.’da sunduğu ebeveynlerin çocuklara hedef belirleyebilme özelliğini bulundurmayı sürdürecek.

Gatmin Vivofit Jr. 2, 100 dolar karşılığında saat ile verilen kayıştan ayrı olarak başka bir kayış satın almak isteyenlerin 30 dolar daha vermesi gerekiyor.