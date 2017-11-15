Fossil Q Control tanıtıldı

Fossil sportif akıllı saat arayanlar için Q Control isimli akıllı saati tanıttı.

Sportif akıllı saat arayanlar için dikkat çekici bir seçenek olarak yer alan Q Control’de Android Wear 2.0 işletim sistemi bulunuyor. iOS ve Android cihazlarıyla uyumlu olarak çalışan saatte GPS, Strava ve Google Fit uyumluluğu da bulunuyor. Q Control’de Snapdragon Wear 2100 işlemci ve 4 GB RAM yer alıyor.

24 saatlik kullanım süresiyle gelen Q Control’de kalp atış hızı sensörü ve özel dijital saat yüzleri de içeriyor. Bu hafta içinde fiziksel ve online mağazalarda satışa sunulacak Q Control’ün satış fiyatı ise 275 dolar olarak açıklandı. Q Control’ün ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ve satış fiyatı belirsizliğini koruyor.