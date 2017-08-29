Fitbit Ionic tanıtıldı

Uzun zamandır akıllı saat üstünde çalışan Fitbit, Fitbit Ionic isimli akıllı saatini duyurdu.

Fitbit Ionic, kullanıcıların uyku apnesi gibi durumlarını takip edebilecek. SpO2 sensörüne sahip olan Fitbit Ionic, yerleşik GPS, dinamik egzersiz, geliştirilmiş kalp atış hızı izleme ve 50 metreye kadar suya dayanıklılık gibi özellikler de barındıracak.

Akıllı uyarılar ve temassız ödeme gibi özelliklere ek olarak Fitbit Ionic’te Fitbit Uygulama Galerisi’nde yer alan üçüncü parti uygulamalar ve saat yüzleri edinilebilir olacak. 4 günden fazla pil ömrüyle gelecek olan Fitbit Ionic’te otomatik aktivite, uyku takibi ve çapraz platform uyumluluğu özellikleri de sunacak.

2.5GB dahili depolama alanıyla gelecek olan Fitbit Ionic’te 300’den fazla şarkı bulundurabilecek. Fitbit, Fitbit Ionic’in yanında kullanıcıların temassız ödemelerin geçerli olduğu yerlerde Fitbit Ionic üzerinden ödeme yapılabilmesini sağlayabilecek olan Fitbit Pay’i de tanıttı.

299.95 dolarlık fiyat etiketiyle Fitbit.com’da ön satışa sunulan Fitbit Ionic, Ekim ayından itibaren mağazalardan da satın alınabilinecek.