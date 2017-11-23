DJI drone pilotları için Googles RE’i tanıttı

Drone piyasasının tanınan markası DJI’ın Nisan ayında tanıttığı Googles’ın done pilotları için özel sürümünü tanıttı.

Drone yarışçıları, Googles RE ile drone’larını baş hareketleri sayesinde kontrol edebilmesiyle birlikte drone’un görüş açısına doğrudan erişebilecek. Pilotların bu özelliğini kullanabilmesi için gözlüğün baş takip modunu aktif hale getirmesi gerekiyor.

DJI Googles RE’nin rengi orijinal DJI Google’ın beyaz rengi yerine mat siyah rengi tercih edildi. Gözlüğün baş bandı kısmında kırmızı deri seçildi. DJI; Googles RE’de üçüncü parti kumandalarla da kontrol edilebiliniyor. Bu droneda Sphere panoramik görüntüleme ve OccuSync Video İletim Modülü ile video iletimi gerçekleştiriliyor.

Googles RE’nin video iletim desteği vermesi içim 2.4 ve 5.8 arası geniş bir frekans desteği sunuluyor. DJI Googles RE’nin iletim modülündeki gecikme süresi ise 50 ms’ye kadar iniyor. 1280 x 960 piksel çözünürlüğünde video iletimi yapabilen sistem, 6.9 kilometreye kadar kontrol menzili sunuyor.

Bir drone’a iki adet Googles RE bağlanabiliyor. Bu sayede bir kişi daha drone’un görüş açısına erişebilecek. DJI, Googles RE’yi 549 dolar fiyat etiketiyle satışa sunacak. Gözlüğe ek olarak OcuSync Air System ve DJI Googles Backpack’in bulunduğu özel paket ise 859 dolar karşılığında satışa sunulacak.