Casio G-Shock benzeri G’z Eye’ı satışa sundu

Casio’nun simgesi niteliğindeki G-Shock markasının yeni aksiyon kamerasını piyasaya sürdü.

İsmini Casio’nun akıllı telefonlarından alan G’z Eye, tasarım olarak şirketin sağlam gövdeli kol saatlerine benzer bir şekilde geliyor. 30 FPS 1080p veya 120 FPS 480p video kayıt yapan 6 MP kamera ile fotoğraflar da çekilmesini sağlayan G’z Eye, suyun 50 metre derinliğine kadar ve 4 metreye kadar da şoka dayanıklı olarak geliyor.

G’z Eye’ın kamerası 190.8 derecelik f/2.8 diyafram açıklığı sayesinde çoğu aksiyon kameralarına kıyasla daha geniş görüş açısıyla öne çıkıyor. Casio’nun Pro Trek Android Wear akıllı saatine sahip olan kullanıcılar, G’z Eye’ın vizörü olarak kullanma ayrıcalığına sahip oluyor.

Casio, G’z Eye’ın uluslararası satış fiyatını henüz açıklamamasıyla birlikte Japonya satış fiyatını 46 bin yen (1626 TL) olarak açıkladı.

Casio’nun G’z Eye için yayınladığı tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.