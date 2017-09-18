BlackBerry akıllı saat pazarına giriş yapabilir

Kanadalı teknoloji şirketi BlackBerry’nin Timex ile gerçekleştirdiği lisans anlaşmasıyla ürünleri arasına akıllı saatleri de ekleyebileceğini gösterdi.

BlackBerry ile Timex arasında gerçekleşen anlaşmanın hangi ürün ve patentleri kapsadığı belirsizliğini koruyor. Yapılan anlaşma ile ilgili yalnızca Timex’in BlackBerry’e düzenli olarak telif ödemesi gerektiği biliniyor. BlackBerry’de 40 binden fazla patent bulunduğu biliniyor. Telif ödenecek olan patentlerin ise kablosuz iletişim, ağ altyapısı, akustik, mesajlaşma, kurumsal yazılım, sanallaştırma ve siber güvenlik alanlarını bulunduruyor.

BlackBerry’nin fikri mülkiyet portföyündeki genişlik ve Timex’in saat pazarındaki tecrübesi, akla ilk olarak akıllı saatleri de getiriyor olsa da iki şirket tarafından henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yalnıca BlackBerry’nin fikri mülkiyet lisanlarından sorumlu kıdemli direktörüJerald Gnuschke, şirketin mobil iletişim pazarında yeni fırsatlardan faydalanabileceğinin altını çizmesiyle bir akıllı saatin gelme olasılığını biraz daha yükseltti.