Bağımsız HTC Vive duyuruldu

HTC, sanal gerçeklik gözlüğü Vive’ın bağımsız versiyonunu Çin’de duyurdu.

HTC Vive’ın bu versiyonu herhangi bir PC veya akıllı telefona bağlanmadan çalışabiliyor. HTC’nin henüz resmi adını açıklamadığı gözlük ilk olarak Çin’de bulunan tüketicilere sunulacak. Bu gözlük ayrıca HTC tarafından geliştirilen ve bu yıl içerisinde satışa sunmayı planladığı Google’ın Daydream gözlüğünden de farklı olacak.

HTC’nin bağımsız gözlüğünde Viveport isimli içerik ekosistemine bağlı olarak çalışıyor. HTC’nin geliştirdiği Google Daydream gibi Snapdragon 835 işlemcisiyle çalışacak olan gözlük, estetik açıdan bazı farklılıklar taşıyor. Bunun dışında her iki gözlük de herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

Bu gözlük Vive serisinin bir üyesi olmasına karşın kendi güç kaynağına ve bağlantı cihazlarına sahip olduğu için aralarında büyük farklılıklar bulunuyor. HTC’nin ilk olarak Çin’i seçmesinde Google tabanlı uygulamaların ve içeriklerin Çin’de engel çıkabilir olmasından oluşcacak pazar açığını geliştirdiği bağımsız gözlük ile kapatabileceğini düşünmesi yer alıyor.

HTC Vive’ın bağımsız versiyonunun yeni Google Daydream ile yakın tarihlerde piyasaya sürülmesi bekleniyor.