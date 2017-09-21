Apple yeni nesil akıllı saatiyle ilgili bir açıklama yaptı

Apple, geçtiğimiz hafta tanıttığı ve beğeni toplayan Apple Watch Series 3’te yaşanan problemler nedeniyle bir açıklama yaptı.

LTE desteği sunan ilk Apple Watch olması sebebiyle daha önce piyasaya sürülen Apple Watch’lara kıyasla daha popüler olan ve bu özelliğe sahip olan sürümü ülkemize gelemeyen sürümde GSM bağlantısında problemler yaşanıyor. Apple, bu konu hakkında Apple Watch Series 3’ün tanımlanmamış kablosuz ağlara bağlanmaya çalışarak GSM şebekesiyle bağlantı kurulamadığını ve bu sorunun üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yaşanan bu sorunun en kısa sürede çözüleceğini belirten Apple, pek yakında yayınlanacak bir yazılım güncellemesi ile birlikte kullanıcıların LTE bağlantısını herhangi bir problem yaşamadan kullanabileceğinin altını çizdi.