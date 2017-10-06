Android Wear sona erdi

Google’ın giyilebilir cihazlar için geliştirdiği Android Wear isimli işletim sistemi kapatılıyor.

Google; Home Mini, Home Max, Pixel 2 ve Pixel 2 XL cihazlarını tanıtırken Google Store’da da bir değişiliğe gitti. Google, giyilebilir cihazlar için gelişmiştir olduğu Google Store’da Android Wear ve uyumlu cihazların yer aldığı sayfalar kaldırıldı.

Giyilebilir cihazlar pazarında Apple’ın watchOS, Samsung Tizen ve Google’ın Android Wear işletim sistemleri bulunuyordu. Ancak Apple’ın Apple Watch ile yüksek satışlar elde etmesi, watchOS’u bir adım öne çıkardı. Google yaşanan bu durumu uyumluluk ve yazılımsal olarak bulunan eksiklikleri kaldıran Android Wear 2.0 ile telafi etmeye çalıştı. Ancak sonuç beklendiği gibi olmadı.

Yaşanan bu gelişmelerin sonucunda Google’ın Android Wear işletim sisteminden umudu kesmiş gibi görünüyor. Ayrıca Google’ın uluslararası pazarda Android Wear’ı yeteri kadar yaygınlaştırmamış olması da rakipleri karşısında bir handikap olarak değerlendirilebilir.

Google’ın Android Wear’ın giyilebilir teknolojiler için nasıl adımlar atacağı merakla bekleniyor.