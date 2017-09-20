Amazon, Alexa tabanlı ürün geliştirmeyi sürdürüyor

Amazon, akıllı asistanını Echo Show’un ardından giyilebilir teknolojilere getirmeyi planlıyor.

Yeni çıkan haberlere göre, Amazon ilk olarak akıllı gözlük ile ilgilenecek. Görünüş olarak standart bir gözlüğe benzeyecek olan gözlükte bulunacak olan kemik iletim teknolojisiyle Alexa herhangi bir bağlantıya ihtiyaç duymadan kullanılabilir olacak. Herhangi bir kamera ve ekran ile gelmesi beklenmeyen akıllı gözlüğü daha Google Glass’ın temellerini atmasının ardından 2014’te Amazon’a geçiş yapan Babak Parviz üstlendiği söyleniyor. Amazon’un akıllı gözlüğün yanında bir ev güvenlik kamerası üzerinde çalıştığı da söyleniyor.

Amazon’un söz edilen cihazlardan en az birini yıl bitmeden tanıtabileceği bekleniyor. Amazon’un söz edilen bu ürünlerin yanında Amazon Echo serisinde bir güncellemeye yaşanma olasılığı da gayet yüksek. Amazon Echo hoparlörün tanıtıldığı günden bu yana herhangi bir değişim yaşanmaması ve stoklardan çekilmiş olması bu durumun gerçekleşme olasılığını yükseltiyor.