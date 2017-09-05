Alcatel’den ailelere uygun saat

Alcatel’in yeni kol saati Movetime MT30, ebeveynleri rahatlatırken çocuklara da dilediği özgürlüğü sunuyor.

Movetime MT30 ile çocuklar ebeveynler ve seçtiği arkadaşlarını arama veya mesajlaşarak iletişim kurabilirken kendilerine belirlenen alanın dışına çıktıklarında konum tarifi özelliği sunuyor. Renkli dokunmatik ekranı ve kolay kullanımıyla dikkat çeken MT30’u kullanan çocuklar Bluetooth aracılığıyla arkadaşlarını ekleyebilme, eğlenceli emojilerle mesaj gönderebilme ve saatte bulunan oyunları oynama ayrıcalığına kavuşacak. Ebeveynler, uygulamalar aracılığıyla istedikleri zaman çocuklarıyla iletişim kurabilecek.

Kompakt ve küçük bileklere uygun bir şekilde tasarlanan MT30’da değiştirilebilir saat yüzleri ve bilek bantlarıyla birlikte gelecek. Hücresel ağ bağlantısıyla ebeveyn ve çocuklar birbirine yazılı ve sesli olarak iletişim kurabilecek. İki günlük kullanım süresi bulunan MT30’da bulunan IP67 sertifikasıyla suya ve toza dayanıklı olarak üretildiği göze çarpıyor.

MT30’da bulunan Snapdragon Wear 2100 platformu ile kapalı ve açık alanlarda konumlandırma, çift yönlü arama ve coğrafi sınıflandırma özellikleri sunuyor. MT30’un üst kısmında bulunan SOS tuşu ile acil durumlarda yardım çağrısı ve konum doğruluğu sunuyor. Ayrıca MT30’da çocuklara yapılacaklar listesi ve hatırlatıcı özellikleriyle çocukların zaman yönetimini öğrenme konusunda destek oluyor.