8K çözünürlüğündeki sanal gerçeklik gözlüğü ile tanışın

Sanal gerçeklik deneyiminde sınırları zorlayan Pimax, üstün performans sergileyen sanal gözlüğünü tanıttı.

Dünyanın ilk 8K sanal gerçekliğini üreten Pimax, bu ürünü için Kickstarter üzerinden fon toplamaya başladı. İki adet 3840×2160 piksel çözünürlüklü ekran ile gelen gözlükte bulunan 16.6 milyon piksel ile piyasada bulunan sanal gerçeklik gözlüğünden dört kat daha yüksek bir çözünürlük sunuyor.

200 derecelik bir görüş açısıyla gelen gözlükte büyük ve yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanma özelliği de barındırıyor. Piyasada bulunan sanal gerçeklik gözlüklerinden daha büyük bir boyut ile gelen gözlüklerde iki adet 3.5 mm kulaklık girişi de yer alıyor.

GTX 970 ve GTX 1070 işlemcisinin kullanıldığı gözlükte gerekli olarak belirlenen fonun çoktan topalandı. Pimax gözlük, önümüzdeki yılın başında dağıtılarak 499 dolar tutarıyla satışa sunulacak.

Pimax’in 8K çözünürlüğündeki sanal gerçeklik gözlüğü için hazırladığı videoyu aşağıdan izleyebilirisiniz.