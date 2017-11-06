YouTube’dan HDR Videoları için şaşırtan değişiklik

Video platformları düşünüldüğü akla ilk gelen ağ YouTube’un HDR desteği hakkında aldığı yeni kararla şaşırttı.

YouTube, HDR desteğini çeşitli akıllı telefonlarda 4K çözünürlüğünde vermeye başlamasının ardından 4K çözünürlük desteğine sahip olan akıllı telefonlara 4K HDR, bunun dışında kalan akıllı telefonlara ise 1440p HDR desteği verilmeye başlamıştı. Google tarafından sunulan görseller bu kararın ardından ekran kayması gibi sorunlarla karşılaşılmıştı.

Bu durumu yeterli bulmayan Google, YouTube HDR desteğinin sınırlanmasıyla birlikte 1440p çözünürlük desteğinin de verilmediğini açıkladı. Artık mobil cihazlar üzerinden HDR video izleyenler, 1080p çözünürlüğünde sunulacak. Google’ın YouTube HDR desteğiyle ilgili yeni bir değişiklik yapıp yapmayacağı belirsizliğini koruyor. Google’ın YouTube HDR ile ilgili alacağı kararları size sunmayı sürdüreceğiz.