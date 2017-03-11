YouTube Kids uygulaması aileler için gelişiyor

Artık aileler uzaktan videoları engelleyebilecek ve ayarları değiştirebilecek.

Her ne kadar bunu yapmamak gerekse de kimi zaman telefonlarımızı birkaç dakika dinlenmek için çocuklarımızın eline kontrolsüzce bıraktığımız olabiliyor. Ancak her zaman içimizde çocuklarımızın uygunsuz bir şeylerle karşılaşmadığına dair endişeler olabilir. Bu noktada YouTube Kids uygulaması, küçüklerimizin endişelenmeden eğlenmelerini sağlamak için harika bir yoldur. Bununla birlikte, uygulamada gerçekleştirilen yeni değişiklikler, ebeveynlerin içini daha da rahatlatacak türden.

Android Police, Google’ın YouTube Kids uygulamasındaki içerikleri uzaktan yönetmek için Family Link adında yeni bir uygulama geliştirdiğine dair bazı ipuçları keşfetti. Şu anda uygulamada içerik kısıtlaması yapılabiliyor, ancak bu yeni özellik sayesinde anne-babalar uygulama ve içerik ayarlarını kendi cihazlarından gerçekleştirebilecekler. Yani, işyerindeyseniz ve çocuğunuz bir bebek bakıcısına emanetse, muhtemelen ne izlediklerini görebilir ve uygun olduğunu düşünmüyorsanız uzaktan kapatabileceksiniz.

Ayrıca Android Polis, yeni bir animasyonlu bir video oyun kontrolcüsüne ait simge keşfetti. Herhangi bir bilgi olmamasına rağmen bu simgenin; Şovlar, Müzik, Öğrenme ve Keşfetme sekmelerinin yanına oyun videolarına ayrılmış bir sayfa eklenmesini işaret ettiğini düşünülüyor.

YouTube Kids uygulamasına henüz hiçbir özellik yansımadı, ancak uygulamadaki en son değişiklikleri takip etmek için Google tarafından imzalanmış APK’yi yüklenebiliyor.